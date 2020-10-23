Лікарня в Харкові відмовляється приймати хворих китайським вірусом

У залізничній лікарні Харкова заявили про неможливість приймати інфікованих китайським вірусом через те, що медики не забезпечені спеціальним обладнанням і захисними костюмами. Крім того, зараз масово звільняються медпрацівники, передає "УНІАН".

За словами директора медзаклади Ігоря Пасюри на даний момент у них немає навіть інфекціоніста, а протягом доби звільнилися понад 20 осіб.

"Величезна проблема з киснем. У нас, на жаль, є тільки 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісно медичної допомоги", – розповів директор.

Нагадаємо, залізничну лікарню в Харкові вирішили перекваліфікувати на лікування інфікованих тиждень тому, так як в місті вже не вистачає ліжко-місць для пацієнтів з китайським вірусом.

Додаткові ліжка були змушені ставити в коридорах і холах медустанов.

Раніше ми писали що на Харківщині станом на 23 жовтня у 31595-х осіб підтвердили китайський вірус.

Згідно моніторингу поширення епідемії, який проводить РНБО, всього станом на ранок 23 жовтня вірус лабораторно підтверджений у 31 592 людини.

За останню добу з'явилося 693 нових випадки інфікування.

68 осіб одужали, вісім пацієнтів померли.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

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