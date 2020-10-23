Больница в Харькове отказывается принимать больных китайским вирусом

В железнодорожной больнице Харькова заявили о невозможности принимать инфицированных китайским вирусом из-за того, что медики не обеспечены специальным оборудованием и защитными костюмами. Кроме того, сейчас массово увольняются медработники, передает "Униан".

По словам директора медучреждения Игоря Пасюры на данный момент у них нет даже инфекциониста, а в течение суток уволились более 20 человек.

"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, есть только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", – рассказал директор.

Напомним, железнодорожную больницу в Харькове решили переквалифицировать на лечение инфицированных неделю назад, так как в городе уже не хватает койко-мест для пациентов с китайским вирусом.

Дополнительные кровати были вынуждены ставить в коридорах и холлах медучреждений.

Ранее мы писали что на Харьковщине по состоянию на 23 октября у 31595-х человек подтвердили китайский вирус.

Согласно мониторингу распространения эпидемии, который проводит СНБО, всего по состоянию на утро 23 октября вирус лабораторно подтвержден у 31 592 человека.

За последние сутки появилось 693 новых случая инфицирования.

68 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.