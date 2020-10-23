На Харківщині станом на 23 жовтня у 31595-х осіб підтвердили китайський вірус
Згідно моніторингу поширення епідемії, який проводить РНБО, всього станом на ранок 23 жовтня вірус лабораторно підтверджений у 31 592 людини.
За останню добу з'явилося 693 нових випадки інфікування.
68 осіб одужали, вісім пацієнтів померли.
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До слова, прем'єр-міністру розповіли про епідемічну ситуацію в регіонах, зокрема на Харківщині.
21 жовтня на селекторній нараді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони розгорнути мобільні госпіталі та розширити ліжковий фонд. Завдання - до кінця місяця забезпечити 80% ліжко-місць киснем.
Про це повідомили на урядовому порталі.
"Потрібно вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню", - заявив Шмигаль.
До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.
Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.
Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.