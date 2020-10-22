У Харківській області комунальне підприємство оштрафували за завищені тарифи на послуги

Про це повідомили в прес-службі АМКУ, передає Depo.Харків.

Антимонопольний комітет України оштрафував підприємство на 207 тисяч гривень за порушення закону "Про захист економічної конкуренції".

Комітет встановив, що підприємство зловживає монопольним становищем на ринку послуг з вивезення побутових відходів. Зокрема, КП включило завищений розмір витрат у тарифи.

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