Під Харковом в аварії загинули батько і дочка

У позашляховику, який на швидкості в'їхав у Заз, був син екс-керівника поліції метрополітену в Харкові. Молодий чоловік запевняє, що не був за кермом, оскільки позбавлений прав, а за кермом перебував водій, який втік, передає "Обозреватель".

Як повідомили очевидці, молоді люди були п'яні. Пізніше з'ясувалося, що раніше Дмитро Габишев був позбавлений водійських прав за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

На місці ДТП з'явився і батько молодої людини, який давав йому поради нічого не розповідати.

У селищі міського типу Липці під Харковом, де живе сім'я Азаренкових, зараз обговорюють цю аварію.

Загибла Анастасія була єдиною дочкою Дмитра і Люби.

"Вона, як Зірочка, у них, єдина дочка, яку вони любили і плекали. Мама їй була, як подружка, батька вона дуже любила. Це таке горе, як Люба Все це переживе, Я не уявляю", – каже знайома сім'ї.

Нагадаємо, Харкові на Окружній зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos.

Близько 06:40 21 жовтня Дмитро та Анастасія Азаренкови їхали з Липців до Харкова на роботу на Daewoo Lanos. В районі моста на Олексіївку в їх авто лоб в лоб в'їхав Toyota Land Cruiser, в якому були два хлопця 21 і 19 років.

В результаті події є загиблі. Водій джипа не постраждав.

"У lanos померли дві людини, сімейна пара. Очевидці повідомляють, що водій Toyota Land Cruiser був у нетверезому стані. У Toyota ніхто не постраждав", - пишуть свідки ДТП.

На каналі опубліковані два відео з місця події. ДТП сталася під одним з мостів.

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