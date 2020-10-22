Под Харьковом в аварии погибли отец и дочь

Во внедорожнике, который на скорости въехал в ЗАЗ, был сын экс-руководителя полиции метрополитена в Харькове. Молодой человек уверяет, что не был за рулем, поскольку лишен прав, а за рулем находился водитель, который сбежал, передает "Обозреватель".

Как сообщили очевидцы, молодые люди были пьяны. Позже выяснилось, что ранее Дмитрий Габышев был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

На месте ДТП появился и отец молодого человека, который давал ему советы ничего не рассказывать.

В поселке городского типа Липцы под Харьковом, где живет семья Азаренковых, сейчас обсуждают эту аварию.

Погибшая Анастасия была единственной дочерью Дмитрия и Любы.

"Она, как звездочка, у них, единственная дочь, которую они любили и лелеяли. Мама ей была, как подружка, отца она очень любила. Это такое горе, как Люба все это переживет, я не представляю", – говорит знакомая семьи.

Напомним, Харькове на Окружной столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos.

Около 06:40 21 октября Дмитрий и Анастасия Азаренковы ехали из Липцев в Харьков на работу на Daewoo Lanos. В районе моста на Алексеевку в их авто лоб в лоб въехал Toyota Land Cruiser, в котором были два парня 21 и 19 лет.

В результате происшествия есть погибшие. Водитель джипа не пострадал.

“В lanos скончались два человека, семейная пара. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser был в нетрезвом состоянии. В Toyota никто не пострадал”, - пишут свидетели ДТП.

На канале опубликованы два видео с места происшествия. ДТП произошло под одним из мостов.

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