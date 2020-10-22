У Харкові просто на вулиці сховали великі гроші

Харків'янина, який ховав по місту наркотичні закладки, спіймали поліцейські.

22-річний хлопець розповів, що працює в інтернет-магазині і в його обов'язки входить залишати пакетики з психотропами в певних місцях.

До зустрічі з поліцією він встиг розкласти під кущами близько 40 схованок.

Вартість цього "добра" на чорному ринку становить майже 100 000 гривень.

Раніше ми писали, що родичі злочинців придумують різні способи, щоб доставити в закриту зону наркотики.

Так, в Харківському СІЗО відразу в двох посилках для арештантів знайшли те, що не повинно потрапити в руки ув'язненим.

"Під час огляду посилок в одній знайшли бісквіт, просочений наркотичним складом, а в іншій – пакет з цукром, всередині якого було розсипано білу порошкоподібну речовину. Останню посилку взяли з рук жінки",-повідомили в прес-центрі пенітенціарної служби Харкова.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

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