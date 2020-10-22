У Харкові жінка била кулаком свою дочку, яка має захворювання
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Інцидент стався біля дитячого майданчика в парку Шевченка. Неадекватна жінка жорстоко била дівчинку, яка хотіла ще пограти на майданчику.
Як повідомляється, горе-мати, коли думала, що їх ніхто не бачить, сильно била хвору дочку кулаком по обличчю.
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Дитина від ударів падала на землю, але жінка потім ще била ногами. В цей час дівчинка кричала: "мамочка ,будь ласка, я хочу трохи побути на майданчику".
Очевидці відзначили, що у дівчинки явні ознаки уповільненого розвитку. Але хвороба дочки не зупиняла матір.
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