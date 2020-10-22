У Харкові жінка била кулаком свою дочку, яка має захворювання

Про це повідомляти у Telegram-каналі "Труха Харків".

Інцидент стався біля дитячого майданчика в парку Шевченка. Неадекватна жінка жорстоко била дівчинку, яка хотіла ще пограти на майданчику.

Як повідомляється, горе-мати, коли думала, що їх ніхто не бачить, сильно била хвору дочку кулаком по обличчю.

Дитина від ударів падала на землю, але жінка потім ще била ногами. В цей час дівчинка кричала: "мамочка ,будь ласка, я хочу трохи побути на майданчику".

Очевидці відзначили, що у дівчинки явні ознаки уповільненого розвитку. Але хвороба дочки не зупиняла матір.

Раніше ми писали, що в Харківській області свекор жорстоко розправився з колишньою невісткою.

Чоловік виманив родичку за місто, зупинився посеред дороги, ніби машина зламалася.Після чого завдав кілька ударів викруткою, одним з яких проткнув серце.

Виявляється, він так вчинив через відмову жінки віддати йому на виховання онука.

Осиротіли двоє хлопців-16 і 8 років.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.