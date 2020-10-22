Прем'єр-міністру розповіли про епідемічну ситуацію в регіонах, зокрема на Харківщині

21 жовтня на селекторній нараді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони розгорнути мобільні госпіталі та розширити ліжковий фонд. Завдання - до кінця місяця забезпечити 80% ліжко-місць киснем.

Про це повідомили на урядовому порталі, передає "Харків Today".

"Потрібно вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню", - заявив Шмигаль.

"Ну стадіон могли б переобладнати під больних ковид", " чого на стадіоні, чого не прямо на кладовищі або в морзі...для вас ми що вже не люди раз ми в Шаріте лікуватися не можемо...адже завдяки вам міській владі, з вашої мовчазної згоди і корупційного прокурорського нагляду все розграбовано і передано в приватні комерційні поліклініки або продано за кордон...лікарі торгують ліками по місту або на Барабашово гербалайфом....ось і отримаєте тепер все це в нагороду!",- пишуть українці в коментарях.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

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