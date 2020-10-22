Опалення немає в будинках половини харків'ян

50% будинків житлового фонду і 90% об'єктів соціально-культурної сфери в Харкові підключені до опалення.

Про це повідомив секретар міської ради Олександр Новак, передає "Харків Today".

"До кінця тижня буде завершено план по запуску тепла в навчальних і лікувальних установах, і максимально наблизимо завершення запуску тепла в житлових будинках", — розповів він.

"У 522 мікрорайоні ніяк. Ще й гарячу воду відключили", " Ньютона 10 немає ні опалення ні гарячої води. Води - з 11 травня", "Включили, тепер задихаємося, батареї окріп при плюсовій температурі, топимо в небо, за що ще й платити будемо,і кватирки не відкрити, душить коксохім. Замкнуте коло", " На Павловому Полі теж немає опалення та гарячої води.Гарячу воду напевно і не дочекаємося, все літо в підвалі хлисте вода, і нікому нічого не треба, простіше просто відключити і не включати, навіщо ремонтувати", - обурюються в коментарях.

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