Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває на реабілітації, а його життю нічого не загрожує

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Він зазначив, що незабаром Кернес опиниться в Харкові, а будь-яка інша інформація про стан мера, яку поширюють в мережі, є недостовірною, передає "Харків Today".

"Це говорять наші політичні опоненти. Вони бачать рейтинги Геннадія Адольфовича, його блоку, і їх це злить. Вони не знають, куди бігти і пішли у всі тяжкі, але харків'яни розумні люди і дадуть правильну оцінку", – сказав Терехов.

"Увага, питання знавцям. Якщо у Геннадія так все добре, то чому у Навального з тієї ж Шаріте були фото на перший же день після виходу з коми, а у Геннадія - досі немає?", " На жаль, харків'яни оберуть недієздатного мера, і рулити містом буде Терехов і Ко", " Ми не довіряємо фейкам Терехова. Слова і справи-сильно відрізняються", "Кернес був би не кернесом, якби не прилетів, приїхав, приповз на вибори... Значить, або паралізація, або ....",- розмірковують українці в коментарях.

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