На Харківщині нові випадки зараження китайським вірусом

За даними РНБО, в Харківській області на 22 жовтня померли ще 10 пацієнтів померли. За добу зареєстровано 627 нових випадків зараження вірусом.

За добу одужали 127 осіб.

Також ми писали, що раніше харківські лікарні, в яких лікують хворих китайським вірусом, приймали пацієнтів за графіком, а зараз госпіталізація проходить в ручному режимі.

З жовтня лікарні подають диспетчерам "швидкої" інформацію про кількість вільних ліжок і кисневих точок тричі на день.

І вже за цією інформацією орієнтуються, куди везти пацієнтів.

Про це повідомила заступник директора з медичної роботи "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Галина Салдан.

Повідомляється, що медикам "швидкої" у вересні надійшло викликів у шість разів більше, ніж у квітні.

З початку жовтня щодня медики "швидкої" діагностують до 200 випадків пневмоній з COVID-19.

"Є ще ті, хто не вірить в цей жах?! якщо буде так тривати, то будуть рятувати вибірково, і це страшно!", "У мене хворіє багато знайомих, є у важкому стані . У лікарню потрапити дуже складно місць практично немає", "Ось це всі наші податки і нас ще й виганяють скрізь за те що вони живуть за наш з вами рахунок", - пишуть українці в коментарях.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, заява Кучера.