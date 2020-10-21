У Харківській області свекор жорстоко розправився з колишньою невісткою
Чоловік виманив родичку за місто, зупинився посеред дороги, ніби машина зламалася. Після чого завдав кілька ударів викруткою, одним з яких проткнув серце, передають "Надзвичайні новини".
Виявляється, він так вчинив через відмову жінки віддати йому на виховання онука.
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Раніше ми писали, що батько почав "відмазувати" сина, який влаштував п'яне ДТП, в результаті якого загинули дві людини.
За попередніми даними поліції, водій і пасажир позашляховика були п'яні.
Судячи з відео з соцмереж, на місце аварії відразу ж приїхав батько Дмитра Габишева — Олександр Габишев, передає "Харків Live".
Він працював начальником відділу поліції в метрополітені, а потім заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ Нацполіції в Харківській області.
У мережі з'явилося відео, де Дмитро Габишев стверджує, що не знає, хто був за кермом.
"Я не знаю, що сталося взагалі, я не розумію. Мене за кермом не було. Я за кермо не сідаю, у мене прав немає. Хто їхав за кермом? Я за кермом не їжджу вже рік", - розповів Дмитро Габишев.
Батько попросив сина мовчати:"зараз ти розбовтаєш, потім будуть задавати питання, будуть нестиковки, зараз мовчи".
Нагадаємо, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
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