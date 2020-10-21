У центрі Харкова в приміщенні з піротехнікою стався вибух

У поліції повідомили подробиці події в провулку Кравцова, 7. В результаті вибухів постраждали дві людини. Їх з опіками доставили в лікарню.

На місці події проводяться слідчі дії.

До слова, ухарьковського мера Геннадія Кернеса хочуть приховати інформацію про реальне самопочуття чиновника.

Робиться це нібито з метою того, щоб не було перешкод при висуненні Харківського градоначальника кандидатом на пост міського голови на найближчих місцевих виборах.

Повідомляється, що фотографії Геннадія Кернеса, яку активно поширюють ЗМІ, і яку нібито зробили сьогодні, насправді вже кілька місяців.

У мережі пишуть, що зроблений цей кадр дійсно в німецькій клініці Шаріте, але не у вересні 2020-го, а кілька місяців тому, коли Кернеса таємно привезли в цю клініку в перший раз.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.