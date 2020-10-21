В центре Харькова в помещении с пиротехникой произошел взрыв
В полиции сообщили подробности происшествия в переулке Кравцова,7. В результате взрывов пострадали два человека. Их с ожогами доставили в больницу.
На месте происшествия проводятся следственные действия.
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К слову, ухарьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника.
Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах.
Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.
В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.
Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.