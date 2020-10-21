В центре Харькова в помещении с пиротехникой произошел взрыв

В полиции сообщили подробности происшествия в переулке Кравцова,7. В результате взрывов пострадали два человека. Их с ожогами доставили в больницу.

На месте происшествия проводятся следственные действия.

К слову, ухарьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника.

Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах.

Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.

В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

Также Politeka писала, что Кучера вывели из себя на заседании, мат губернатора попал на видео.