Батько почав "відмазувати" сина, який влаштував п'яне ДТП, в результаті якого загинули дві людини

За попередніми даними поліції, водій і пасажир позашляховика були п'яні.

Судячи з відео з соцмереж, на місце аварії відразу ж приїхав батько Дмитра Габишева — Олександр Габишев, передає "Харків Live".

Він працював начальником відділу поліції в метрополітені, а потім заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ Нацполіції в Харківській області.

Сім'я Азаренкових

У мережі з'явилося відео, де Дмитро Габишев стверджує, що не знає, хто був за кермом.

"Я не знаю, що сталося взагалі, я не розумію. Мене за кермом не було. Я за кермо не сідаю, у мене прав немає. Хто їхав за кермом? Я за кермом не їжджу вже рік", - розповів Дмитро Габишев.

Батько попросив сина мовчати:"зараз ти розбовтаєш, потім будуть задавати питання, будуть нестиковки, зараз мовчи".

Нагадаємо, Харкові на Окружній зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos.

Близько 06:40 21 жовтня Дмитро та Анастасія Азаренкови їхали з Липців до Харкова на роботу на Daewoo Lanos. У районі моста на Олексіївку в їх авто лоб в лоб в'їхав Toyota Land Cruiser, в якому були два хлопця 21 і 19 років.

В результаті події є загиблі. Водій джипа не постраждав.

"У lanos померли дві людини, сімейна пара. Очевидці повідомляють, що водій Toyota Land Cruiser був у нетверезому стані. У Toyota ніхто не постраждав", - пишуть свідки ДТП.

На каналі опубліковані два відео з місця події. ДТП сталася під одним з мостів.

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