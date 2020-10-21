Отец начал "отмазывать" сына, устроившего пьяное ДТП, в результате которого погибли два человека

По предварительным данным полиции, водитель и пассажир внедорожника были пьяны.

Судя по видео из соцсетей, на место аварии сразу же приехал отец Дмитрия Габышева — Александр Габышев, передает "Харьков Live".

Он работал начальником отдела полиции в метрополитене, а потом заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Семья Азаренковых

В сети появилось видео, где Дмитрий Габышев утверждает, что не знает, кто был за рулем.

"Я не знаю, что произошло вообще, я не понимаю. Меня за рулем не было. Я за руль не сажусь, у меня прав нет. Кто ехал за рулем? Я за рулем не езжу уже год", — рассказал Дмитрий Габышев.

Отец попросил сына молчать: "сейчас ты разболтаешь, потом будут задавать вопросы, будут несостыковки, сейчас молчи".

Напомним, Харькове на Окружной столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos.

Около 06:40 21 октября Дмитрий и Анастасия Азаренковы ехали из Липцев в Харьков на работу на Daewoo Lanos. В районе моста на Алексеевку в их авто лоб в лоб въехал Toyota Land Cruiser, в котором были два парня 21 и 19 лет.

В результате происшествия есть погибшие. Водитель джипа не пострадал.

“В lanos скончались два человека, семейная пара. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser был в нетрезвом состоянии. В Toyota никто не пострадал”, - пишут свидетели ДТП.

На канале опубликованы два видео с места происшествия. ДТП произошло под одним из мостов.

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