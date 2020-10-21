Харків'яни почали панікувати через "зникнення" Геннадія Кернеса
Про це стало відомо з групи "Х. Х", передає "Знай".
"Збожеволілі харків'яни з секти свідків Лудшего панікують і задають питання Терехову. Давайте всі разом запитаємо, де ж Гена?",- написав автор фото.
Відомо, що по місту стали розповсюджуватися оголошення в яких невідома група харків'ян вважає, що "йде рейдерське захоплення Харкова", за яким "стоїть" Терехов.
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Кернес пропав місяць тому і ніхто не бачив ні фото, ні відео з мером. І як впевнені його шанувальники, то всі ті офіційні листи з німецької клініки "Шаріте", де зараз проходить лікування мер начебто липові.
До слова, у харківського мера Геннадія Кернеса хочуть приховати інформацію про реальне самопочуття чиновника.
Робиться це нібито з метою того, щоб не було перешкод при висуненні Харківського градоначальника кандидатом на пост міського голови на найближчих місцевих виборах.
Повідомляється, що фотографії Геннадія Кернеса, яку активно поширюють ЗМІ, і яку нібито зробили сьогодні, насправді вже кілька місяців.
У мережі пишуть, що зроблений цей кадр дійсно в німецькій клініці Шаріте, але не у вересні 2020-го, а кілька місяців тому, коли Кернеса таємно привезли в цю клініку в перший раз.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
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