Харків'яни почали панікувати через "зникнення" Геннадія Кернеса

Про це стало відомо з групи "Х. Х", передає "Знай".

"Збожеволілі харків'яни з секти свідків Лудшего панікують і задають питання Терехову. Давайте всі разом запитаємо, де ж Гена?",- написав автор фото.

Відомо, що по місту стали розповсюджуватися оголошення в яких невідома група харків'ян вважає, що "йде рейдерське захоплення Харкова", за яким "стоїть" Терехов.

Кернес пропав місяць тому і ніхто не бачив ні фото, ні відео з мером. І як впевнені його шанувальники, то всі ті офіційні листи з німецької клініки "Шаріте", де зараз проходить лікування мер начебто липові.

До слова, у харківського мера Геннадія Кернеса хочуть приховати інформацію про реальне самопочуття чиновника.

Робиться це нібито з метою того, щоб не було перешкод при висуненні Харківського градоначальника кандидатом на пост міського голови на найближчих місцевих виборах.

Повідомляється, що фотографії Геннадія Кернеса, яку активно поширюють ЗМІ, і яку нібито зробили сьогодні, насправді вже кілька місяців.

У мережі пишуть, що зроблений цей кадр дійсно в німецькій клініці Шаріте, але не у вересні 2020-го, а кілька місяців тому, коли Кернеса таємно привезли в цю клініку в перший раз.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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