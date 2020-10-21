Відомий харьковчанан - вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, розповів, що заразився китайським вірусом

Про це Фагот повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Я звичайно розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не обійде. Але сталося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно коронована особа, на початку ламало серйозно, зараз відпустило, але нікому цього не раджу, так як вірити або не вірити в це фсьо питання для кожного особистий, але бережіть себе і своїх близьких більш ретельно, так як їх вам ніхто не замінить", — написав співак.

Музикант уточнив, що найбільше сумує за запахами, оскільки світ без них вважає неповноцінним.

До слова, раніше харківські лікарні, в яких лікують хворих китайським вірусом, приймали пацієнтів за графіком, а зараз госпіталізація проходить в ручному режимі.

З жовтня лікарні подають диспетчерам "швидкої" інформацію про кількість вільних ліжок і кисневих точок тричі на день.

І вже за цією інформацією орієнтуються, куди везти пацієнтів.

Про це повідомила заступник директора з медичної роботи "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Галина Салдан.

Повідомляється, що медикам "швидкої" у вересні надійшло викликів у шість разів більше, ніж у квітні.

З початку жовтня щодня медики "швидкої" діагностують до 200 випадків пневмоній з COVID-19.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

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