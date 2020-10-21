У харківських школах почалися канікули

Дітям, мабуть, стало нудно і вони почали розважатися.

У групі "Х. Х" з'явилося коротке відео одного з жителів спального району міста, який відобразив на камеру, як школяр виліз на дах будинку і там проводив своє дозвілля.

Як з'ясувалося, ризиковий хлопчик виліз на дах будинку, розташованого на вулиці Богдана Хмельницького. Автор відео написав:"Х**ий карантин в школах в дії".

Раніше ми писали, що за добу від китайського вірусу померли десять жителів Харківської області.

Станом на 21 жовтня з початку пандемії в регіоні зареєстровано 462 смерті.

Про це повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Також відомо, що з початку пандемії в Харківській області виявлено 30 272 випадки коронавірусу, за добу - 713 нових. Одужали 5862 людини, все ще хворіють-23 948. Харківська область знаходиться на другому місці за кількістю випадків за весь період пандемії. Перше місце займає столиця України.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.