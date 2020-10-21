Раніше харківські лікарні, в яких лікують хворих китайським вірусом, приймали пацієнтів за графіком, а зараз госпіталізація проходить в ручному режимі
З жовтня лікарні подають диспетчерам "швидкої" інформацію про кількість вільних ліжок і кисневих точок тричі на день.
І вже за цією інформацією орієнтуються, куди везти пацієнтів.
Про це повідомила заступник директора з медичної роботи "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Галина Салдан, передає "Харків Today".
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Повідомляється, що медикам "швидкої" у вересні надійшло викликів у шість разів більше, ніж у квітні.
З початку жовтня щодня медики "швидкої" діагностують до 200 випадків пневмоній з COVID-19.
"Є ще ті, хто не вірить в цей жах?!якщо буде так тривати, то будуть рятувати вибірково, і це страшно!", "У мене хворіє багато знайомих, є у важкому стані . У лікарню потрапити дуже складно місць практично немає", " Ось це все наші податки і нас ще й виганяють скрізь за те що вони живуть за наш з вами рахунок", - пишуть українці в коментарях.
До слова, за добу від китайського вірусу померли десять жителів Харківської області.
Станом на 21 жовтня з початку пандемії в регіоні зареєстровано 462 смерті.
Про це повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
Також відомо, що з початку пандемії в Харківській області виявлено 30 272 випадки коронавірусу, за добу - 713 нових. Одужали 5862 людини, все ще хворіють-23 948. Харківська область знаходиться на другому місці за кількістю випадків за весь період пандемії. Перше місце займає столиця України.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
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