У Харкові на Окружній зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos
Про це повідомили Telegram-каналу "ВЕХА" очевидці події.
В результаті події є загиблі. Водій джипа не постраждав.
"У lanos померли дві людини, сімейна пара. Очевидці повідомляють, що водій Toyota Land Cruiser був у нетверезому стані. У Toyota ніхто не постраждав", - пишуть свідки ДТП.
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На каналі опубліковані два відео з місця події. ДТП сталася під одним з мостів.
В аварії загинув полковник ДСНС і його дружина. Поліція попередньо встановила, що молоді люди у другому автомобілі були п'яні.
"Мажори на Toyota Land Cruiser влетіли в Ланос. У Ланосі загинули полковник МНС з дружиною. У крузаку ніхто не постраждав. Раніше водій Тойоти залучався по 130, на місці батько - колишній даішник, намагається зам'яти справу", - повідомили в соцмережах.
Раніше ми писали, що в Харкові автомобіль збив двох дітей.
За даними поліції, аварія сталася вчора, 19 жовтня, близько 16:10 на проспекті Тракторобудівників.
Двоє 11-річних хлопчиків переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу. Їх збив ВАЗ з 60-річним водієм за кермом.
Діти доставлені в лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.
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