У Харкові на Окружній зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos

Про це повідомили Telegram-каналу "ВЕХА" очевидці події.

В результаті події є загиблі. Водій джипа не постраждав.

"У lanos померли дві людини, сімейна пара. Очевидці повідомляють, що водій Toyota Land Cruiser був у нетверезому стані. У Toyota ніхто не постраждав", - пишуть свідки ДТП.

На каналі опубліковані два відео з місця події. ДТП сталася під одним з мостів.

В аварії загинув полковник ДСНС і його дружина. Поліція попередньо встановила, що молоді люди у другому автомобілі були п'яні.

"Мажори на Toyota Land Cruiser влетіли в Ланос. У Ланосі загинули полковник МНС з дружиною. У крузаку ніхто не постраждав. Раніше водій Тойоти залучався по 130, на місці батько - колишній даішник, намагається зам'яти справу", - повідомили в соцмережах.

Раніше ми писали, що в Харкові автомобіль збив двох дітей.

За даними поліції, аварія сталася вчора, 19 жовтня, близько 16:10 на проспекті Тракторобудівників.

Двоє 11-річних хлопчиків переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу. Їх збив ВАЗ з 60-річним водієм за кермом.

Діти доставлені в лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

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