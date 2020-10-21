В Харькове на Окружной столкнулись Toyota Land Cruiser и Lanos

Об этом сообщили Telegram-каналу “ВЕХА” очевидцы происшествия.

В результате происшествия есть погибшие. Водитель джипа не пострадал.

“В lanos скончались два человека, семейная пара. Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser был в нетрезвом состоянии. В Toyota никто не пострадал”, - пишут свидетели ДТП.

На канале опубликованы два видео с места происшествия. ДТП произошло под одним из мостов.

В аварии погиб полковник ГСЧС и его супруга. Полиция предварительно установила, что молодые люди во втором автомобиле были пьяные.

"Мажоры на Toyota Land Cruiser влетели в Ланос. В Ланосе погибли полковник МЧС с женой. В крузаке никто не пострадал. Ранее водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец - бывший гаишник, пытается замять дело", - сообщили в соцсетях.

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По данным полиции, авария произошла вчера, 19 октября, около 16:10 на проспекте Тракторостроителей.

Двое 11-летних мальчиков переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Их сбил ВАЗ с 60-летним водителем за рулем.

Дети доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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