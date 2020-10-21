За добу від китайського вірусу померли десять жителів Харківської області

Станом на 21 жовтня з початку пандемії в регіоні зареєстровано 462 смерті.

Про це повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Також відомо, що з початку пандемії в Харківській області виявлено 30 272 випадки коронавірусу, за добу - 713 нових. Одужали 5862 людини, все ще хворіють-23 948.

Харківська область знаходиться на другому місці за кількістю випадків за весь період пандемії. Перше місце займає столиця України.

До слова, більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова.

З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.

Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.

"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.

Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.