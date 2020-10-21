За добу від китайського вірусу померли десять жителів Харківської області
Станом на 21 жовтня з початку пандемії в регіоні зареєстровано 462 смерті.
Про це повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
Шалена мама Сердючки показала, як треба цілуватися, Данилко аж почервонів: "Розкрила чакри"
Ефектна "наречена" Харламова зігріла чоловіків екстремальним декольте: "Відразу в жар кинуло!"
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
Також відомо, що з початку пандемії в Харківській області виявлено 30 272 випадки коронавірусу, за добу - 713 нових. Одужали 5862 людини, все ще хворіють-23 948.
Харківська область знаходиться на другому місці за кількістю випадків за весь період пандемії. Перше місце займає столиця України.
До слова, більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова.
З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.
Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.
"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.
Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.