Зайцева виплачує потерпілим по 30 гривень, Дронов зовсім нічого

Як розповіла адвокат Лариса Матвєєва, за цей час потерпілі отримали всього кілька переказів по 30-35 гривень, передає Харків LIVE.

За її словами, кошти нараховуються залежно від зарплати засуджених у місцях відбування покарань.

"Ми направили адвокатський запит: чи працює вона і скільки отримує. У виправному центрі заявили, що це конфіденційна інформація і Зайцева забороняє її розголошувати. На директора Центру склали адмінпротокол, але пізніше суд погодився з його позицією", — розповіла Матвєєва.

Другий винуватець аварії, Геннадій Дронов, і зовсім не перерахував потерпілим ні копійки. При цьому, нагадує адвокат, під час розгляду справи у Верховному суді чоловік обіцяв, що буде виплачувати компенсацію.

"Дронова зробили цапом-відбувайлом", "Дронов ні в чому не винен а це непорозуміння нехай сидить довічно за 6 смертей", "а сидить вона? Це головне питання" ," у цієї панночці Зайцевої пачка все більше стає я подивлюся", - пишуть укріанці в коментарях.

До слова, у Харкові автомобіль збив двох дітей.

За даними поліції, аварія сталася 19 жовтня, близько 16:10 на проспекті Тракторобудівників.

Двоє 11-річних хлопчиків переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу. Їх збив ВАЗ з 60-річним водієм за кермом.

Діти доставлені в лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

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