У Харкові вільні ліжка для хворих китайським вірусом є тільки в пологовому будинку

Про це розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, передає newsroom.

"У міській лікарні №13 було розгорнуто 140 ліжок, при цьому в клініці лікується вже 173 пацієнта. У 117-й лікарні на 120 ліжках знаходяться 175 пацієнтів, в пологовому будинку №2 з 110 ліжок зайняті 19. У 25-й лікарні 50 ліжках знаходиться 48 хворих", - розповів чиновник.

За його словами, до кисню підключені лише 150 ліжок. Щоб вирішити проблему, на обладнання нових кисневих точок виділили 4,6 мільйона гривень. На бочки для кисню виділили 9,1 мільйона гривень.

До слова, більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова.

З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.

Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.

"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.

Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.