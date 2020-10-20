Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації звернулися до громадян

Звертаємо увагу, що в середу, 21 жовтня, о 07:52 і 14:25 сирени будуть вити при черговій технічній перевірці засобів оповіщення в Харкові.

Відразу після того, як завиє сирена, потрібно включити телевізор (ОТБ) або радіо (на частоті 67,13 МГц). Залежно від того, яка інформація буде передана, необхідно діяти і виконувати отримані інструкції, передає "Городской дозор".

Почувши електросирени «Увага всім!" харків'янам дуже важливо зберігати спокій і не панікувати.

До слова, на Харківщині пройшли антитерористичні навчання

Про це повідомили в ДНП в Харківській області.

Була знешкоджена вибухівка і терористи у вантажівці, на насосній станції і в небі над магістральним аміакопроводом.

Участь у навчаннях взяли співробітники Управління поліції охорони, Куп'янського відділу поліції, Куп'янського відділення поліції охорони, Служби безпеки України, вибухотехнічного управління ГУНП та представники Державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

За легендою навчань, у вантажівці, що під'їхала до КПП, був знайдений підозрілий предмет, який знешкодили вибухотехніки.

Підкоп був виявлений під парканом насосної станції. Виставивши приховане спостереження, поліцейські виявили двох невідомих, які були затримані.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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