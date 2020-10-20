Президент України Володимир Зеленський назвав умову введення в Україні жорсткого карантину

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім", - зазначив Зеленський.

До слова, більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова.

З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.

Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.

"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.

Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.

Нагадаємо, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.