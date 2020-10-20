На Харківщині пройшли антитерористичні навчання
Про це повідомили в ДНП в Харківській області, передає "Об'єктив".
Була знешкоджена вибухівка і терористи у вантажівці, на насосній станції і в небі над магістральним аміакопроводом.
Участь у навчаннях взяли співробітники Управління поліції охорони, Куп'янського відділу поліції, Куп'янського відділення поліції охорони, Служби безпеки України, вибухотехнічного управління ГУНП та представники Державного підприємства «Укрхімтрансаміак».
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За легендою навчань, у вантажівці, що під'їхала до КПП, був знайдений підозрілий предмет, який знешкодили вибухотехніки.
Підкоп був виявлений під парканом насосної станції. Виставивши приховане спостереження, поліцейські виявили двох невідомих, які були затримані.
До слова, у Харківській області за минулу добу підтверджено понад 400 нових випадків китайського вірусу.
Як повідомляє моніторинг поширення епідемії, який проводить РНБО, за добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 446 осіб.
Всього станом на ранок 20 жовтня covid-19 лабораторно підтверджений у 29 559 осіб.
Від хвороби в області 452 людини померли (за минулу добу – 7 летальних випадків), 5 717 пацієнтів одужали, продовжують лікування 23 390 осіб.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
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