Більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова
З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.
Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, пише "Суспільне".
Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.
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"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.
Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.
До слова, у Харківській області за минулу добу підтверджено понад 400 нових випадків китайського вірусу.
Як повідомляє моніторинг поширення епідемії, який проводить РНБО, за добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 446 осіб.
Всього станом на ранок 20 жовтня covid-19 лабораторно підтверджений у 29 559 осіб.
Від хвороби в області 452 людини померли (за минулу добу – 7 летальних випадків), 5 717 пацієнтів одужали, продовжують лікування 23 390 осіб.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.