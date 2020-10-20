Більше десятка хворих китайським вірусом вивезли з Харкова

З Харкова до лікарень області за останні дні перевезли 13 пацієнтів.

Про це на брифінгу 19 жовтня повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, пише "Суспільне".

Відомо, що пацієнтів перевозили в райони минулого тижня, в четвер-п'ятницю, на вихідних таких перевезень не було.

"Так, лікарні в Харкові переповнені. Ми виписуємо, нам вдається утримати ситуацію, але все ж переповнені лікарні", - додав голова ХОДА.

Кучер повідомив, що пацієнтів везли, зокрема, в Куп'янський район.

До слова, у Харківській області за минулу добу підтверджено понад 400 нових випадків китайського вірусу.

Як повідомляє моніторинг поширення епідемії, який проводить РНБО, за добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 446 осіб.

Всього станом на ранок 20 жовтня covid-19 лабораторно підтверджений у 29 559 осіб.

Від хвороби в області 452 людини померли (за минулу добу – 7 летальних випадків), 5 717 пацієнтів одужали, продовжують лікування 23 390 осіб.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.