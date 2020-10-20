У Харкові з порушенням карантину та за бюджетні кошти провели студентський бал-маскарад

Про це передає Depo.Харків, посилаючись на громадянську мережу "Опора".

За інформацією громадських діячів, захід відбувся 16 жовтня в готелі Kharkiv Palace.

У фотозвіті, який викладений на сайті мерії, є фотографії з символікою Партії. Учасники і чиновники Харківської міськради фотографуються на тлі агітаційного банера з написом "Успішний Харків" і логотипом партії.

На фото з заходу можна побачити, що більшість присутніх були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Серед чиновників-заступник міського голови Костянтин Лобойченко та директор у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров.

Саме цей Департамент наприкінці вересня уклав угоду з ФОП Тимченко Неоніла Іванівна на послуги з організації та проведення студентського балу вартістю 195 тис.грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ НПУ Харківської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення санітарних правил.

"Слідчий за цим фактом вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", - зазначено в повідомленні.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.