У Харківській області за минулу добу підтверджено понад 400 нових випадків китайського вірусу
Як повідомляє моніторинг поширення епідемії, який проводить РНБО, за добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 446 осіб.
Всього станом на ранок 20 жовтня covid-19 лабораторно підтверджений у 29 559 осіб.
Від хвороби в області 452 людини померли (за минулу добу – 7 летальних випадків), 5 717 пацієнтів одужали, продовжують лікування 23 390 осіб.
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До слова, в Харківській області в інфекційному відділенні Куп'янської лікарні люди із запаленням легенів лежать в коридорах.
"В туалет ходять в палати до інших хворих. З освітлення-одна лампа на весь коридор. Коли медсестра ставить крапельницю-хворі підсвічують телефоном...",- йдеться в повідомленні.
"А де ж Кучер? це його територія, а він же зайнятий виборами в мери Харкова. Краще б виконував би свої обов'язки...", "В цей коридор потрібно покласти того хто в Шаріте зараз лежить і до виборів готується", "Люди самі багато в чому винні знехотіли одягати маски ігнорували карантин ось і червона зона", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.