У Харкові розшукують 16-річного хлопця

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Підліток 19 жовтня вийшов з гуртожитку навчального закладу "Слобожанський регіональний центр професійної освіти" на проспекті Перемоги, 55-В, і не повернувся. Хлопчику необхідна медична допомога.

При собі у підлітка були дві дорожні сумки.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Євгена Тухикяна, просять повідомляти за номером (068) 777-0-112 або 102.

До слова, в Харківській області в інфекційному відділенні Куп'янської лікарні люди із запаленням легенів лежать в коридорах.

"В туалет ходять в палати до інших хворих. З освітлення-одна лампа на весь коридор. Коли медсестра ставить крапельницю-хворі підсвічують телефоном...",- йдеться в повідомленні.

"А де ж Кучер? це його територія, а він же зайнятий виборами в мери Харкова. Краще б виконував би свої обов'язки...", "В цей коридор потрібно покласти того хто в Шаріте зараз лежить і до виборів готується", "Люди самі багато в чому винні знехотіли одягати маски ігнорували карантин ось і червона зона", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.