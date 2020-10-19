У Харківській області в інфекційному відділенні Куп'янської лікарні люди із запаленням легенів лежать в коридорах

Про це повідомляє "Харків live" у Фейсбук.

"В туалет ходять в палати до інших хворих. З освітлення-одна лампа на весь коридор. Коли медсестра ставить крапельницю-хворі підсвічують телефоном...",- йдеться в повідомленні.

"А де ж Кучер? це його територія, а він же зайнятий виборами в мери Харкова. Краще б виконував би свої обов'язки...", "В цей коридор потрібно покласти того хто в Шаріте зараз лежить і до виборів готується", " Люди самі багато в чому винні нехотіли одягати маски ігнорували карантин ось і червона зона", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Харків у понеділок 19 жовтня опинився в "червоній" зоні карантину

Але місцеві жителі ігнорують карантинні обмеження, повідомляють на сторінці "Веха (Харків)"у Telegram.

"Шо там по червоній зоні? Канікули? Дистанціонка?",- підписав ролик автор відео.

Важливо відзначити, що на відео видно, як харків'яни не дотримуються соціальної дистанції в транспорті і не носять маски.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.