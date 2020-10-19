Коли в березні відбулося захоплення Харківської ОДА і скинули український прапор, а вивісили російський триколор - це стало для харків'янки шоком

До того часу Євгенія Шпак абсолютно нормально ставилася до громадян сусідньої країни, але в той день все змінилося, передає "Обозреватель.

Спочатку харків'янка знайшла волонтера, якому збирала і передавала допомогу армії. Потім, маючи золоті руки, сама робити скрині" під вінтаж " – причому з ящиків з-під снарядів. Продавала, а на виручені гроші купувала необхідне воїнам.

І тут почалися проблеми в сім'ї. Вірніше, проблеми були і раніше, але війна і волонтерська діяльність Євгенії послужили каталізатором розриву.

"Спостерігаючи за моєю активною діяльністю, чоловік мені сказав:"вибирай – або я, або твоя війна". І я з чоловіком розлучилася. Потрібно визнати, що якби все було добре в нашій родині, то такого б не сталося. Ну, і плюс до всього Я не могла залишатися осторонь, коли таке відбувається в моїй країні. Не могла!",- розповіла жінка.

Євгенія пішла від чоловіка в 2015 році з двома дітьми і стала не тільки "віддалено" допомагати воїнам, але вже і сама їздити на фронт. Каже, що чоловік би не зрозумів, якби їздила і десь ночувала, а після розлучення перешкод вже не було. Старшій доньці тоді було 17, вона доглядала за молодшою (14 років), допомогала їм бабуся.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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