У Харкові дитину висадили з трамвая в безлюдному місці
Про це розповіли в телеграм-каналі "Труха.Харків".
Відомо, що в трамваї кондуктор перевірив проїзний документ у 12-річної дівчинки і помітив, що рядків його дії закінчився. Він висадив дитину з транспорту на зупинці посеред пустиря, в районі пункту прийому металобрухту.
"Це чудовисько працює кондуктором у трамваї за маршрутом N-3. Сьогодні він висадив мою 12 - річну дочку на вулиці Рибасівській (це зупинка на пустирі, де немає ні магазинів, ні кіосків, ніякої інфраструктури, тільки пункт прийому металу)", - зазначила мама дівчинки.
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"Це чудовисько не подумало, що інше таке ж чудовисько висадить його дитину або онука точно так само.І по нинішньому !часу невідомо чим це закінчиться", " Всіх обурює а ніхто не заплатив за дитину і не заступився.Виходить вагон тварюк а тепер соплі пускають", " Всих обурює", але ніхто не заплатив за дитину цьому хамлу,і дозволили висадити дитину,а тепер такі жалісливі..",- пишуть користувачі Мережі в коментарях.
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