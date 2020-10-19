У Харкові дитину висадили з трамвая в безлюдному місці

Про це розповіли в телеграм-каналі "Труха.Харків".

Відомо, що в трамваї кондуктор перевірив проїзний документ у 12-річної дівчинки і помітив, що рядків його дії закінчився. Він висадив дитину з транспорту на зупинці посеред пустиря, в районі пункту прийому металобрухту.

"Це чудовисько працює кондуктором у трамваї за маршрутом N-3. Сьогодні він висадив мою 12 - річну дочку на вулиці Рибасівській (це зупинка на пустирі, де немає ні магазинів, ні кіосків, ніякої інфраструктури, тільки пункт прийому металу)", - зазначила мама дівчинки.

"Це чудовисько не подумало, що інше таке ж чудовисько висадить його дитину або онука точно так само.І по нинішньому !часу невідомо чим це закінчиться", " Всіх обурює а ніхто не заплатив за дитину і не заступився.Виходить вагон тварюк а тепер соплі пускають", " Всих обурює", але ніхто не заплатив за дитину цьому хамлу,і дозволили висадити дитину,а тепер такі жалісливі..",- пишуть користувачі Мережі в коментарях.

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