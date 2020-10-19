Харків у понеділок 19 жовтня опинився в "червоній" зоні карантину

Але місцеві жителі ігнорують карантинні обмеження, повідомляють на сторінці "Веха (Харків)" у Telegram.

"Шо там по червоній зоні? Канікули? Дистанціонка?",- підписав ролик автор відео.

Важливо відзначити, що на відео видно, як харків'яни не дотримуються соціальної дистанції в транспорті і не носять маски.

До слова, у Харкові пацієнтів з китайським вірусом планують лікувати вдома.

Місцеві чиновники пропонують посилити бригади медиків спеціальним обладнанням.

Про це під час сесії обласної ради розповів заступник голови ХОДА Тарас Пастух.

“Мобільні бригади будуть виїжджати, ставити крапельниці, забезпечувати хворих кисневими концентраторами на 3-5 днів. Таким чином, ми зможемо допомагати більшій кількості людей на початковій стадії захворювання", — розповів Пастух.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.