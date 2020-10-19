У Харкові та області очікуються заморозки

Про це попереджають у Харківському центрі гідрометеорології.

Синоптики розповіли, що найхолоднішим днем буде вівторок 20 жовтня.

В деяких районах області в цей день можливі нічні заморозки до -1 градуса, вдень же буде теплішати до 8-10 градусів вище нуля.

Раніше ми писали, що харківські рятувальники з початком опалювального сезону очікують різке зростання числа пожеж.

На Харківщині прогнозується різке зростання числа пожеж, пов'язаних з використанням будинкового опалення печами та обігрівачів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"В осінньо-зимовий період кількість пожеж, що виникає в житловому секторі може досягати більше 150 випадків на добу", - розповіли рятувальники.

Рятувальники попередили харків'ян і попросили бути обережніше і ретельніше підготувати до зими котли, печі, димоходи та обігрівачі.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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