У Харкові пацієнтів з китайським вірусом планують лікувати вдома
Місцеві чиновники пропонують посилити бригади медиків спеціальним обладнанням.
Про це під час сесії обласної ради розповів заступник голови ХОДА Тарас Пастух, передає newsroom.
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“Мобільні бригади будуть виїжджати, ставити крапельниці, забезпечувати хворих кисневими концентраторами на 3-5 днів. Таким чином, ми зможемо допомагати більшій кількості людей на початковій стадії захворювання", — розповів Пастух.
До слова, в Харківській області за 18 жовтня китайським вірусом захворіли 595 осіб.
Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.
Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.
Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних результату), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.
Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.
Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.
Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.
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