У Харкові пацієнтів з китайським вірусом планують лікувати вдома

Місцеві чиновники пропонують посилити бригади медиків спеціальним обладнанням.

Про це під час сесії обласної ради розповів заступник голови ХОДА Тарас Пастух, передає newsroom.

“Мобільні бригади будуть виїжджати, ставити крапельниці, забезпечувати хворих кисневими концентраторами на 3-5 днів. Таким чином, ми зможемо допомагати більшій кількості людей на початковій стадії захворювання", — розповів Пастух.

До слова, в Харківській області за 18 жовтня китайським вірусом захворіли 595 осіб.

Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.

Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.

Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних результату), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.

Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

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