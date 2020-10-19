Стало відомо, чи переведуть школярів після канікул на дистанційне навчання

У прес-службі мерії з посиланням на директора Департаменту освіти міськради Ольгу Деменко дали відповідь.

Так, Деменко заявила, що для початкової школи така форма не ефективна, тому що формування навичок дитини, її творчих здібностей і лідерських якостей має проходити в колективі.

Але якщо ситуація з китайським вірусом погіршиться, то навчальні установи зможуть використовувати елементи дистанційного навчання для старших учнів.

"У старшій школі це навіть іноді корисно, коли якісь предмети віднесені до дистанційного навчання, а деяким приділяється більше уваги. Учні початкової школи будуть в будь - якому випадку вчитися, а в старшій і середній - зможемо використовувати елементи дистанційної освіти, але таким чином, щоб дітям було на користь", - резюмувала Деменко.

До слова, в Харківській області за 18 жовтня китайським вірусом захворіли 595 осіб.

Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.

Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.

Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних результату), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.

Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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