У Харкові почали діяти обмеження "червоної зони"

На сайтах мерії та Харківської облдержадміністрації з'явилися документи, в яких вказано повний список карантинних заборон і обмежень, передає "vgorode.ua".

Згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС), для Харкова, Люботина, а також Богодухівського, Первомайського та Лозівського районів, які потрапили до "червоної зони" карантину, встановлено такі обмеження:

у школах вводяться канікули з 19 по 30 жовтня;

обмежується робота торгово-розважальних закладів з 20:00 до 7: 00 (крім відділів продовольчої групи);

обмежується робота барів, ресторанів, кафе з 20:00 до 7:00;

обмежується з 20:00 до 7: 00 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування;

забороняється робота спортивних залів, фітнес-центрів і т. д. (крім стадіонів на відкритому повітрі);

забороняється приймати відвідувачів кінотеатрам, закладам культури, розважальним закладам;

забороняється приймати відвідувачів закладам, що надають соціальні або реабілітаційні послуги.

Міська КТЕБ і НС ввела з 19 жовтня в Харкові наступні обмеження:

з 19 по 30 жовтня в школах Харкова — канікули;

заборонена розважальна діяльність в торгово-розважальних центрах; торговельна діяльність ТРЦ обмежена з 20-00 до 7-00 (крім відділів продовольчої групи);

робота барів, ресторанів, кафе обмежена з 20-00 до 7-00;

робота суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, обмежена з 20-00 до 7-00;

заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які здійснюють прийом відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м. приміщення;

заборонено прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури, прийом відвідувачів кінотеатрів та прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

заборонено відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ та установ, що надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

На щастя, громадський транспорт, у тому числі метро, продовжує працювати.

Раніше ми писали, що харківські рятувальники з початком опалювального сезону очікують різке зростання числа пожеж.

На Харківщині прогнозується різке зростання числа пожеж, пов'язаних з використанням будинкового опалення печами та обігрівачів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"В осінньо-зимовий період кількість пожеж, що виникає в житловому секторі може досягати більше 150 випадків на добу", - розповіли рятувальники.

Рятувальники попередили харків'ян і попросили бути обережніше і ретельніше підготувати до зими котли, печі, димоходи та обігрівачі.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

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