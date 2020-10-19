Харківські рятувальники з початком опалювального сезону очікують різке зростання числа пожеж

На Харківщині прогнозується різке зростання числа пожеж, пов'язаних з використанням будинкового опалення печами та обігрівачів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"В осінньо-зимовий період кількість пожеж, що виникає в житловому секторі може досягати більше 150 випадків на добу", - розповіли рятувальники.

Рятувальники попередили харків'ян і попросили бути обережніше і ретельніше підготувати до зими котли, печі, димоходи та обігрівачі.

До слова, в харьківській області за 18 жовтня китайським вірусом захворіли 595 осіб.

Всього на Харківщині за час пандемії вірус діагностували у 29113 пацієнтів.

Про це повідомляють дані моніторингової системи РНБО.

Також відомо, що через наслідки хвороби в області 445 осіб померли (за минулу добу-6 летальних результату), 5618 пацієнта одужали, продовжують лікування 23 050 людини.

Всього в Україні китайським вірусом захворіли 303638 жителів (4766 випадків за добу), з них 5673 — померли, 126489 успішно перемогли вірус.

Нагадавши, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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