І за кого голосувати?

Передвиборна агітація у Харкові не обходиться без казусів

Так, в телеграм-каналі "Х**вий Харків" з'явилася фотографія передвиборного проспекту кандидата в депутати Харківської облради від Основ'янського і Слобідського районів Харкова Дмитра Бойка, який іде під восьмим номером.

Мало того, що в українському варіанті ім'я кандидата написано з помилкою – Дмітрій замість Дмитро, так ще на двох листівках – абсолютно різні люди. Помітна різниця, хоч і не суттєва, і в передвиборних обіцянках.

Що це було, помилка поліграфістів чибанальна неуважність, незрозуміло.

Раніше ми розповідали про те, що міський голова Харкова Геннадій Кернес використовував 1 вересня для свого піару. Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.

Фото продукції з політичною рекламою, яку роздавали в школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".

Ми також писали, що в місті Лозова на Харківщині згорів елітний позашляховик, вогонь від якого пошкодив ще кілька автомобілів.

Пізніше з'ясувалося, що першим загорівся Lexus RХ 350, який належить кандидату в мери Лозової від "Слуги народу" Олексію Криворучку. Потерпілий висловив думку, що автомобіль підпалили спеціально. Пізніше в мережі з'явилося відео підпалу, а поліція оголосила в розшук підозрюваного в скоєнні злочину.

Нагадаємо, влада жене українців на вибори, поки медики хапаються за голову.

Як повідомляла Politeka, у МОЗ розповіли, як голосуватимуть заражені українці на виборах.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.