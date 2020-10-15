І за таку якість люди змушені платити чималі суми

Після чергового ремонту труб з відключенням води на Олексіївці з кранів у квартирах жителів мікрорайону потекла коричнева рідина

Відповідними фото люди поділилися в соціальних мережах, передає Politeka.net.

Як видно на кадрах, те, що тече з кранів, водою язик назвати не повертається.

"Нарешті гаряча вода на Олексіївці, чи надовго?",– іронізує в підписі автор.

Коментарі до публікації – не менш красномовні.

"Артезіанська однак", "Прямо відразу томатний сік", "і за таку якість води😱 - підвищення тарифів!😤 😡 🤬", "Зате успішний Харків", "ого..., томатний сік з крана!", "фільтри ж жаба тисне поставити", "і пропустити всю олексіївську каналізацію через фільтри після заміни труб", – пишуть користувачі.

А ось на Салтівці 15 жовтня справи ще сумніші. У зв'язку з ремонтом тепломагістралі по проспекту Ювілейному від гарячого водопостачання відключили 113 житлових будинків, п'ять дитячих садків, чотири школи й одну медустанову.

Як повідомили в КП "Харківські тепломережі", подачу гарячої води відновлять сьогодні ж, до 22:00.

Раніше ми писали про те, що біля станції метро ім. Масельського майже добу територію заливало водою через масштабний прорив труби. Очевидці публікували в соцмережах фото і відео, на яких було видно, що вода затопила всі прилеглі вулиці і впритул підібралася до ринку.

Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

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