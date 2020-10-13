Кожен заманює електорат, як може

Один з кандидатів на посаду міського голови Дергачів влаштував тестування виборців на китайський вірус

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук пише блогер Дмитро Коган, вказавши на ряд кричущих порушень з боку кандилата від "Слуги народу".

«Надворі. Без масок. З брудного замизганого бусика з партійною символікою", – зазначив автор.

Характеризуючи вчинок кандидата, він не підбирав виразів, висловлюючи власну думку.

"Навіть якщо закрити очі на те, що це тупий і відвертий підкуп виборців, то збирати літніх людей без масок в одному місці, куди повністю попруться всі з симптомами ковіда - максимально відморожений вчинок", – підсумував Дмитро.

Раніше ми розповідали про те, що в Лозовій невідомий підпалив автомобіль Lexus RХ 350, який належить кандидату в мери від "Слуги народу" Олексію Криворучку.

За словами очевидців, висота вогню досягала другого поверху будівлі, розташованої поруч. Що ж стосується Криворучка, то він вважає, що це був умисний підпал.

Ми також писали про те, що в жовтні минулого року біля однієї з харківських багатоповерхівок по вулиці Ярославській згорів дотла мікроавтобус Volksvagen Transporter. Бус загорівся біля під'їзду, в якому живе тоді ще кандидат на посаду голови Харківської облдержадміністрації, депутат від партії "Слуга народу" Олексій Кучер. Про інцидент він повідомив на своїй сторінці в соцмережі, опублікувавши фото.

Нагадаємо, слуги народу відзначилися незнанням рідної мови.

Як повідомляла Politeka, у Харкові з неблагополучної сім'ї забрали трьох дітей.

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