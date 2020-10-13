Після смерті 43-річної вчительки ліцею від китайського вірусу школи Малинівської ОТГ Чугуївського району перейшли на дистанційне навчання

Планується, що вчитися віддалено діти будуть з 12 по 23 жовтня, передає "Depo. Харків" з посиланням на рішення комісії з питань ТЕБ та НС при виконкомі Малинівської селищної ради.

Заклади дошкільної освіти повинні призупинити роботу з 12 по 23 жовтня включно.

Голова громади Микола Семер'янов пояснив, що на дистанційне навчання переведено три ліцеї та дитячий садок через випадки коронавірусу серед персоналу. Крім того, в ОТГ обмежили доступ до дитячих майданчиків.

"Комісія ухвалила рішення, що з 12 жовтня відправити не на канікули, а на дистанційну освіту до 23 жовтня. Якби відправили на канікули, ми б забрали 12 днів літніх канікул", - пояснив чиновник і додав, що після двох тижнів дистанційної освіти з 26 жовтня школи громади підуть на тижневі канікули.

10 жовтня від коронавірусу померла вчителька ліцею №1, а у нянечки і кухаря дитсадка – підозра на COVID-19.

Зазначимо, що з 1 вересня коронавірус підтвердили у 149 педагогів і співробітників шкіл в Харківській області. Все ще хворіють 74 людини (одужали 75).

Тим часом у Харкові поки що не збираються відправляти школи на дострокові канікули через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Так, директор Департаменту з освіти Харківської міської ради Ольга Деменко заявила, що дітей не будуть відправляти на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти.

Раніше ми писали про те, що Харківщина посідає друге місце в Україні за кількістю заражених після Києва. Тільки за останню добу в регіоні - 439 нових випадків.

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