У середу і четвер у Харкові для руху закриють дві вулиці

У зв'язку з ремонтно-будівельними роботами 14 та 15 жовтня з восьмої години ранку до 20:00 буде заборонено рух транспорту вулицями Серповою та Коломенською на ділянці від проспекту Науки до вулиці Бакуліна.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію міськради.

Об'їзд закритої ділянки буде організований по прилеглих вулиці Бакуліна і проспекті Науки.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові витратять десятки мільйонів гривень на ремонт Гімназійної набережної. Тендер на 46 мільйонів гривень оголосив Департамент будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради.

За цю суму збираються ремонтувати дорогу від Московського проспекту до Нетеченської набережної. У минулому році цю дорогу капітально відремонтували, причому ремонт проводили на покритті, яке було в хорошому стані і не "кричало" про ремонт у першу чергу.

Також ми розповідали про те, що в соцмережах вирішили продемонструвати всю глибину харківських ям, використавши в якості мірила п'ятилітрову пластикову пляшку.

На опублікованих фото зафіксовано стан доріг і вулиць біля станції метро "Київська", глибина ям на яких вводить в ступор. Для водіїв же їзда по таких "якісних" дорогах перетворюється на справжнє випробування.

"Ось тільки фонтану не вистачає, ви не знаходите?", – іронізує автор публікації, натякаючи на те, що в Харкові мерія не рахує грошей на фонтани, зате не знаходить їх на ремонт дорожнього покриття.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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