У Харкові сумнівні педагогічні методи вчителів зняли на відео та виклали в мережу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал "Харків Life".

Так, на опублікованих кадрах можна побачити, як дівчинка кричить та плаче, а дві жінки підіймають її та тягнуть в бік навчального закладу.

Зазначається, що інцидент стався у школі №70.

"Вчителі школи №70 ХТЗ почали кричати на дівчинку. Дівчинка злякалася і почала від них тікати, і вчителі тягнули дитину по землі. Що за новий метод виховання?" - йдеться в підписі до відео.

Поки жінки несли дівчинку в бік школи, вона продовжувала кричати, плакати та намагались вирватись, розмахуючи руками.

Раніше повідомлялось, що директор Департаменту по утворенню Харківської міської ради Ольга Деменко заявила, що дітей не відправлятимуть на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти.

Як відомо, в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет порадив з 15 жовтня відправити школи на канікули, а вищі навчальні заклади - на дистанційну форму навчання. Втім, за словами Деменко, до офіційного наказу Міністерства освіти або Кабінету міністрів України школи Харкова продовжать навчання у звичайному режимі.

Нагадаємо, харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.

Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

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