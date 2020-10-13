У Харкові студенти ХАДІ вкрали табличку-вказівник з парку Горького і вирішили похвалитися своїм "подвигом"

Ба більше, відео, яке, напевно, зацікавить правоохоронні органи, вже з'явилося в мережі. Його опублікували в групі "ХС Харків".

На записі – кімната в студентському гуртожитку, посередині якої стоїть вкрадена табличка.

"Коротше, давайте, ви просто не будете сваритися і подивіться, що ми сьогодні сп**дили в парку Горького. З бічного входу ми сп**дили цю табличку. Хто молодці? Ми молодці. А тепер вона у нас буде висіти ось тут на стінці", – каже "героїня", знімаючи себе на телефон в дзеркалі.

Таке нахабство не на жарт розлютило користувачів.

"Умовно, мінімум!", "Людям у 18 років автомати довіряють! Що? Що їм можна довірити??👎 👎 👎", "Я дивуюся, як таких д*білів приймають вищі навчальні заклади, курка!", "Охорона чіпляється до нормальних, хто на траві сидів. І то в саду Шевченка. К*нчений ти д*біл. А ось хто реально там фігню чудить чи ламає щось, охорона цього не помічає, дивно чи не так?", "Понаїхали рогулі", - пишуть у коментарях.

Обережно: багато ненормативної лексики!

file Студенты ХАДИ 1 курса нашли развлечение для себя в Парке Горького. Потом они жалуются, что их пиzdит охрана в парке 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 13. Oktober 2020

Раніше ми розповідали про те, що харків'янка звинуватила охорону саду Шевченка в побитті своєї молодшої сестри і її хлопця.

"У моїй родині трапилося нещастя. Мою молодшу сестру і її хлопця побили. Сталося це в туалеті парку Шевченка, ввечері, на очах у безлічі людей. Била охорона парку, четверо амбалів і двоє молодих людей в чорних футболках з написом "Харків'янин", - повідомила Анастасія Бриль-Юзупкіна в соцмережах

Нагадаємо, у мережі висміяли ремонт сходинок від депутатів округу в Харкові.

Як повідомляла Politeka, вандали влаштували "полювання" на благоустрій у Харкові.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.