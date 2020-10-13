У Харкові студенти ХАДІ вкрали табличку-вказівник з парку Горького і вирішили похвалитися своїм "подвигом"
Ба більше, відео, яке, напевно, зацікавить правоохоронні органи, вже з'явилося в мережі. Його опублікували в групі "ХС Харків".
На записі – кімната в студентському гуртожитку, посередині якої стоїть вкрадена табличка.
"Коротше, давайте, ви просто не будете сваритися і подивіться, що ми сьогодні сп**дили в парку Горького. З бічного входу ми сп**дили цю табличку. Хто молодці? Ми молодці. А тепер вона у нас буде висіти ось тут на стінці", – каже "героїня", знімаючи себе на телефон в дзеркалі.
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Таке нахабство не на жарт розлютило користувачів.
"Умовно, мінімум!", "Людям у 18 років автомати довіряють! Що? Що їм можна довірити??👎 👎 👎", "Я дивуюся, як таких д*білів приймають вищі навчальні заклади, курка!", "Охорона чіпляється до нормальних, хто на траві сидів. І то в саду Шевченка. К*нчений ти д*біл. А ось хто реально там фігню чудить чи ламає щось, охорона цього не помічає, дивно чи не так?", "Понаїхали рогулі", - пишуть у коментарях.
Обережно: багато ненормативної лексики!
Раніше ми розповідали про те, що харків'янка звинуватила охорону саду Шевченка в побитті своєї молодшої сестри і її хлопця.
"У моїй родині трапилося нещастя. Мою молодшу сестру і її хлопця побили. Сталося це в туалеті парку Шевченка, ввечері, на очах у безлічі людей. Била охорона парку, четверо амбалів і двоє молодих людей в чорних футболках з написом "Харків'янин", - повідомила Анастасія Бриль-Юзупкіна в соцмережах
Нагадаємо, у мережі висміяли ремонт сходинок від депутатів округу в Харкові.
Як повідомляла Politeka, вандали влаштували "полювання" на благоустрій у Харкові.
Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.