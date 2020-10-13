Сталося те, про що попереджали ще півроку тому

Кількість хворих на китайський вірус на Харківщині стрімко зростає, і регіон ризикує повторити бергамський сценарій

Про це анестезіолог Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповів у коментарі виданню OBOZREVATEL.

За його словами, лікарня приймає хворих з COVID-19 з квітня, однак такої катастрофічної ситуації він не бачив за весь час роботи в медицині з 1984 року.

В інфекціонці на лікуванні перебувають більше трьох сотень пацієнтів, причому 12 з них – у реанімації, яка розрахована на шість осіб. 15 осіб перебувають на апараті ШВЛ, а всього важких хворих 28.

Корсунов пригадав слова голови ХОДА про те, що регіон навіть не в "червоній", а в "чорній" зоні.

"Єдине, що не дає нам можливість записати цю цифру, – незаповненість ліжко-місць у дитячій інфекціонці та у відділенні акушерства. Без них всі лікарні інтенсивної терапії для дорослих забиті. Вже б у коридори поставили ліжка, але в цьому немає ніякого сенсу, тому що там немає доступу до кисневої терапії", – пояснив він.

Лікар підкреслив, що одна з головних проблем – катастрофічна нестача медперсоналу і кисню. Останні шість місяців в області не зробили нічого, щоб підготуватися до погіршення ситуації, зараз же, коли епідемія вирує щосили і під лікарнею черга зі швидких, все вирішується буквально "на коліні".

"Беруть тих, кому критично необхідний кисень, а це сатурація на рівні 70-80%. І то іноді і це неможливо. У Харкові реалізувався бергамський сценарій. Ми вже не один тиждень поспіль змушені вибирати того, хто є більш перспективним для одужання", – підкреслив Корсунов.

За словами волонтера Наталії Попової, різкий сплеск нових заражень спровокували, в першу чергу, концерти, які місцеві чиновники влаштовують у рамках передвиборної кампанії.

"Політики не думали про наслідки, концерти відвідало 5-10 тисяч осіб, і цього вистачило, щоб виник каталізатор. Кисню не вистачає, а пацієнтів стає все більше. У тій же обласній інфекціонці планують встановити нову 20-тонну кисневу бочку, висотою в триповерховий будинок. Лікарі працюють без вихідних, у нас катастрофічна ситуація", - вважає вона.

Крім того, харків'яни самі ігнорують маски і соціальну дистанцію, наражаючи себе на небезпеку.

Ситуацію посилило також відкриття шкіл і вузів, оскільки Харків – місто студентів.

Попова зазначила, що влада на місцях не контролює ситуацію, у зв'язку з чим та набуває все більш страхітливих масштабів.

З початку пандемії на Харківщині зафіксовано 25625 випадків зараження. За останню добу коронавірус підтвердили у 439 осіб.

Нагадаємо, на Харківщині заборонили виступ легендарного гурту.

Як повідомляла Politeka, Полякову, яка наплювала на карантин, відчитали за концерт у Харкові.

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